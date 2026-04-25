Nadador olímpico retoma carreira e mira os Jogos de Los Angeles 2028

Após um hiato de um ano, o nadador João Luiz Gomes Junior retornou às piscinas. Neste sábado, o nadador do Esporte Clube Pinheiros conquistou a medalha de ouro nos 50 metros nado peito, em competição válida pelo Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno. O atleta terminou a prova em 27.49s.
João falou sobre o seu retorno às águas após uma pausa na carreira e o desejo de conquistar a vaga nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.
"Essa é minha primeira competição. No ano passado, mesmo tendo conseguido o índice para o Mundial, eu dei uma pausa pensando em outros projetos. Agora, retorno em busca desse sonho olímpico em Los Angeles", disse o nadador.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
O atleta olímpico também ressaltou a importância de testar os seus limites e agradeceu o apoio que seu clube vem dando.
"Para mim, é muito importante estar competindo e ver quais são os meus limites e aonde eu realmente posso chegar. Hoje é um dia de muita felicidade, de muita gratidão por todo o trabalho que a gente vem fazendo juntamente com o Pinheiros para buscarmos o topo do mundo", completou.
O Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno está sendo disputado no Clube Paineiras do Morumby.