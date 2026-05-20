Caribé faz sexto melhor tempo do mundo nos 100m livre em 2026 no Maria Lenk

Caribé dominou a prova e assegurou mais uma convocação para a seleção brasileira. No ranking da temporada, o brasileiro aparece entre os melhores do ano, atrás apenas de marcas como as do norte‑americano Chris Giuliano, que já nadou abaixo do tempo registrado pelo brasileiro em duas oportunidades.

João Gomes Jr também confirma índice

Nos 50m peito, João Gomes Jr garantiu classificação para o Pan‑Pacífico ainda nas eliminatórias, ao marcar 26s92. Na final, confirmou o favoritismo e ficou com o título com o tempo de 27s15.

Com os resultados do dia, o Brasil já tem nove atletas classificados para o Pan‑Pacífico: Maria Fernanda Costa, Gabrielle Roncatto, Stephanie Balduccini, Aline Rodrigues, Stephan Steverink, Arthur Melo, Murilo Sartori, João Gomes Jr e Guilherme Caribé.

Jovens também garantem espaço na seleção

A seleção júnior também começou a ganhar forma durante a competição. Kauã Carvalho e Celso Santos atingiram os índices nas eliminatórias e confirmaram as marcas nas finais.

Kauã, do SESI, nadou os 50m peito em 27s60 pela manhã e 27s30 na final, resultado que ainda lhe rendeu a medalha de prata. Já Celso Santos garantiu vaga nos 100m livre com 49s49.

Outro destaque foi Pedro Medrado, que atingiu o índice nos 400m medley, com o tempo de 4:21.09. O Troféu Maria Lenk 2026 segue até sábado.

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