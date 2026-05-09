Rafaela Silva ganha bronze em Astana e já garante ida ao Mundial

O Brasil conquistou três medalhas de bronze no segundo dia do Grand Slam de Astana. Neste sábado, Rafaela Silva (-63kg), Nauana Silva (-70kg) e David Lima (-81kg) brilharam no Cazaquistão. Com o bronze de Sarah Souza (-57kg), garantido na sexta, o País acumula quatro pódios.
O resultado assegurou a classificação antecipada de Rafaela ao Mundial que será realizado em outubro, no Azerbaijão. Dentro do critério estabelecido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), os atletas que ganharem três medalhas no Circuito Mundial 2026 serão convocados de forma automático, feito que Rafaela já alcançou.
“Estou me adaptando bem nessa categoria. Ainda não estou 100% familiarizada. Há muitas atletas que eu nunca segurei no quimono, nunca treinei e nunca competi. Mas estou me sentindo bem. Acreditando no meu trabalho, no meu processo”, disse Rafaela, que foi ao pódio em sete etapas internacionais seguidas, algo inédito na carreira.
Terceira cabeça de chave, a brasileira venceu a russa Kseniia Galitskaia por yuko nas oitavas. Nas quartas, passou pela alemã Sara-Joy Bauer com um ippon. Em seguida, perdeu por yuko para Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia. Na luta pelo bronze, ela bateu a holandesa Joanne Van Lieshout com um yuko no início e outro no fim.
O Brasil terá oito atletas em ação neste domingo, terceiro e último dia de torneio. No feminino Beatriz Freitas (-78kg), Karol Gimenes (-78kg), Giovanna Santos (+78kg) e Thauana Silva (+78kg). No masculino, Guilherme Schimidt (-90kg), Rafael Macedo (-90kg), Giovani Ferreira (-100kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg).