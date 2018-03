Brasil leva duas medalhas em torneio internacional de boxe feminino

Nesta sexta-feira (16), o Brasil encerrou a participação no XXXV International Felix Stamm Tournament, torneio tradicional do boxe, que aconteceu na Polônia. Com duas medalhas, o país teve duas representantes disputando finais e garantiu uma de prata e uma de ouro.

Graziele de Jesus (51kg), passou por três lutas, onde pegou atletas de países tradicionais no esporte, Alemanha, Polônia e Mongólia, até chegar à final, contra a australiana Adriana Smith. Em grande confronto, as duas mostraram chegar ao limite ao final do duelo, após uma disputa equilibrada e com muito corpo a corpo. A brasileira levou a melhor por 3 a 2 e se sagrou campeã da categoria.

Reeditando um confronto do início do ano, a brasileira Beatriz Ferreira (60kg) e a finlandesa Mira Potkonen brigaram pelo ouro. Beatriz buscava a revanche, pela derrota que sofreu em janeiro, na Bulgária. Medalhista olímpica e segunda do ranking mundial, a finlandesa não facilitou para a atleta do Brasil. Em luta muito intensa e pegada, o resultado persistiu, com triunfo de Mira, por 3 a 2.

O torneio foi mais uma etapa de preparação para o Campeonato Mundial de Boxe Feminino que ocorrerá no mês de novembro, na Índia. Atletas de 20 países participaram da competição.