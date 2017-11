LNF divulga datas das finais e Joinville decide em casa

Joinville e Assoeva são os grandes finalistas da Liga Nacional de Futsal. Nesta segunda-feira, a organização do torneio divulgou as datas dos dois jogos: 27/11 e 01/12.

Pela terceira vez em uma final da Liga Nacional de Futsal, o Joinville decide o segundo jogo das finais em sua casa, no ginásio Cau Hansen, por ter melhor campanha na competição. Pelo mesmo motivo, o JEC tem a vantagem do empate em caso de prorrogação.

Finalista inédito, o Assoeva recebe o rival no ginásio Parque do Chimarrão, no dia 27/11, às 20h (de Brasília). A equipe do Rio Grande do Sul chegou em 2016 às semifinais.

O vencedor da grande decisão irá marcar história na LNF. Tanto Joinville quanto Assoeva nunca venceu a competição disputada desde 1996.