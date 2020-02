Lenda do judô, Teddy Riner perde invencibilidade de quase 10 anos

O francês Teddy Riner viu sua invencibilidade de quase 10 anos chegar ao fim. Neste domingo, ele foi derrotado pelo japonês Kokoro Kageura, de apenas 24 anos, no Grand Slam de Paris.

Riner não sabia o que era perder há 154 lutas. O judoca bicampeão olímpico e nove vezes campeão mundial estava invicto desde o dia 13 de setembro de 2010, quando outro japonês, Daiki Kamikawa, foi melhor na final do Mundial em Tóquio.

Mias uma vez, o gigante francês entrava no tatame como favorito nas oitavas de final. A luta com Kageura ficou empatada no tempo normal e foi para o “ponto de ouro”, onde qualquer pontuação significaria vitória. Com um waza-ri, o atleta do Japão conseguiu o inesperado triunfo.

History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man

