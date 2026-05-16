João Fonseca desiste do ATP de Hamburgo para focar em Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca, atual número 29 do mundo, não vai mais disputar o ATP 500 de Hamburgo. A decisão de se retirar do torneio alemão, que começa oficialmente neste domingo, foi tomada por precaução após o atleta de 19 anos sentir um incômodo no punho direito.

O grande foco agora é a recuperação total para Roland Garros, que acontece entre os dias 24 e 26 de maio.

Fonseca faria sua estreia em Hamburgo contra o experiente alemão Yannick Hanfmann.

"Senti um leve incômodo no punho direito, e, junto com meu time, decidimos que seria melhor me retirar (do ATP 500) por precaução. Também gostaria de agradecer à organização do torneio pelo apoio e hospitalidade desde que cheguei a Hamburgo.", disse o brasileiro em comunicado enviado ao ge.

O problema no punho não deve ameaçar a participação do brasileiro no Grand Slam francês. Inclusive, esta será a primeira vez que Fonseca jogará o torneio na condição de cabeça de chave.

Até o momento, o retrospecto de Fonseca em simples na temporada é de 10 vitórias e 8 derrotas. Sua última partida oficial foi na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, onde acabou superado pelo sérvio Hamad Medjedovic.

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