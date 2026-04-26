Sinner vence Moller e vai às oitavas de final do Masters 1000 de Madri

O número um do mundo, Jannik Sinner, segue firme no Masters 1000 de Madri e já garantiu sua vaga nas oitavas de final ao derrotar o dinamarquês Elmer Moller por 6-2 e 6-3 neste domingo.
Sinner, que precisou de apenas 1h17 para vencer a partida, vai enfrentar na próxima fase o vencedor do confronto entre o britânico Cameron Norrie e o argentino Thiago Agustín Tirante.
Sinner praticamente não deu chances ao seu adversário, um tenista vindo do qualifying no torneio de Madri. O italiano quebrou o saque de seu adversário em três ocasiões para conquistar o primeiro set. Na segunda parcial, Moller perdeu o serviço no sexto game e Sinner precisou apenas confirmar seu próprio saque para selar a vitória na partida.
24 wins in a row 🤯
🇮🇹 @janniksin beats Moller (6-2, 6-3), extends his winning streak at Masters 1000s and advances to the #MMOPEN fourth round. pic.twitter.com/3vOsI5bgbG
— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 26, 2026
Sinner favorito
Com a ausência tanto de Alcaraz quanto de Novak Djokovic em Madri, Sinner desponta como o grande favorito para erguer o troféu na Caja Mágica.
O italiano segue na disputa em Madri, na tentativa de se tornar o primeiro tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000. O número 1 do mundo soma agora 19 vitórias na temporada, vindo de triunfos em Indian Wells, Miami e Monte Carlo.
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Resultados deste domingo do Masters 1000 de Madri:
Terceira rodada (simples masculino):
Jannik Sinner (ITA) x Elmer Mœller (DIN): 6-2, 6-3
Tomás Etcheverry (ARG) x Dino Prizmic (CRO): 2-6, 6-4, 6-3
Jirí Lehecka (CZE) x Alex Michelsen (EUA/N.33): 6-4, 6-2
Lorenzo Musetti (ITA) x Tallon Griekspoor (HOL): 6-4, 7-5
Arthur Fils (FRA) x Emilio Nava (ESP): 7-6, 6-3
*Por AFP