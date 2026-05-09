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Isaquias Queiroz conquista medalha de prata na Copa do Mundo de canoagem

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Foto: Álvaro Koslowski - CBCa
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 09/05/2026 às 11:51

Isaquias Queiroz colocou o Brasil no pódio logo no primeiro compromisso internacional da canoagem velocidade na temporada. Neste sábado, o brasileiro ficou com a medalha de prata na prova do C1 500 metros, em Szeged, na Hungria, pela Copa do Mundo da modalidade.

O campeão olímpico concluiu a decisão com o tempo de 1min44s73, atrás apenas do chinês Bowen Jii, que venceu a prova ao marcar 1min44s43. O bronze ficou com outro atleta da China, Shengye Wu, que completou a disputa em 1min45s25.

Isaquias permaneceu entre os primeiros colocados durante toda a prova e chegou a liderar nos metros finais, mas acabou superado na reta de chegada. Mesmo assim, o brasileiro comemorou a colocação na primeira prova internacional de 2026.

“Feliz por começar a temporada conquistando medalha. A prova foi forte e agora é seguir ajustando para as próximas etapas”, declarou Isaquias após a final.

Gabriel Nascimento em sétimo

Além da medalha brasileira, Gabriel Nascimento também representou o país na final do C1 500m. O atleta encerrou a participação na sétima colocação, com o tempo de 1min46s61.

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