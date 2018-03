Hugo Calderano atropela chinês, chega à final no Qatar e faz história

Após conquistar a inédita vaga para a semifinal de um torneio nível platinum, o mais importante do tênis de mesa, semelhante a um Gran Slam no tênis, o mesatenista Hugo Calderano foi mais adiante e chegou à final. O brasileiro deixou pelo caminho o chinês quarto colocado do ranking mundial, Lin Gaoyuan, por 11/9, 11/8, 11/3 e 11/6.

Com um repertório extenso, Calderano começou muito bem e abriu 7 a 1 logo no primeiro set. Porém, o chinês cresceu na partida e encostou: 10 a 9. O brasileiro manteve a calma e no set seguinte fechou em 11 a 9 e abriu 1 a 0 na partida.

Lin Gaoyuan conseguiu abrir 5 a 2 no segundo set. No entanto, o brasileiro melhorou e aos poucos foi encostando, até virar para 8 a 9. Depois disso, Calderano deu show e fechou o set em 11 a 8, abrindo 2 a 0. Inspirado, o brasileiro abriu 7 a 2 na terceira parcial e não deixou o adversário reagir, ganhando por 11 a 3.

O brasileiro começou o set, que poderia ser derradeiro, com muito foco e abriu 4 a 1. O chinês, sentindo o bom momento do adversário pediu tempo e cresceu, chegando a virar para 5 a 4. Calderano não sentiu a pressão de ficar atrás, passou na frente e se desgarrou no placar. Com quatro oportunidades para fechar a partida, o mesatenista do Brasil não deu sopa para o azar e fechou o set em 11 a 6, e a partida em 4 a 0.

Hugo Calderano vai enfrentar Fan Zhendong, segundo do mundo, na final do Aberto do Qatar no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília). O torneio contou com 15 dos 16 mesatenistas mais bem ranqueados do mundo, fato que valoriza ainda mais o feito do brasileiro de apenas 21 anos.