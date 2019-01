Brasil vence a Rússia e segue vivo no Mundial de handebol

O Brasil conseguiu resultado importantíssimo nesta terça-feira pelo Mundial de handebol. Em confronto direto contra a Rússia, a Seleção Brasileira venceu por 25 a 23 e segue com chances de classificação para a próxima fase.

Com a vitória, o Brasil vai a quatro pontos no grupo A, mesma pontuação da Rússia. No entanto, os brasileiros continuam na quarta posição por saldo de pontos menor (5 da Rússia contra -11 do Brasil) e precisam de uma vitória na última rodada para avançar.

Pelo último jogo da fase de grupos, o Brasil volta à quadra na próxima quinta-feira, às 12h30 (de Brasília), enfrentando a Coreia, lanterna do grupo com três derrotas até o momento. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase do Mundial.

A vitória brasileira foi construída no primeiro tempo. A equipe brasileira contou com ótimo desempenho no ataque e na defesa e abriu vantagem de 15 a 10 nos primeiros 30 minutos. Na meia hora final, a Rússia melhorou e diminuiu a diferença, mas a reação não foi suficiente. Ao final dos 60 minutos, o Brasil venceu por 25 a 23.