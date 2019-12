Brasil é derrotado pela Dinamarca e amarga eliminação no Mundial de handebol

O Brasil não teve forças para seguir com chances de classificação no Campeonato Mundial feminino de handebol. A derrota desta quarta-feira contra a Dinamarca por 24 a 18 determinou a eliminação do time canarinho ainda na primeira fase da competição.

A diferença técnica entre as equipes ficou evidente em quadra. No primeiro tempo, o Brasil ainda conseguiu se sustentar com equilíbrio e foi para o intervalo com apenas dois gols de desvantagem. Mas os momentos de desatenção na segunda etapa custaram muito para o time brasileiro. O Dinamarca cresceu nos cinco minutos finais do jogo e abriu uma diferença confortável para assegurar o triunfo.

“Fizemos um bom jogo, com dificuldades em alguns momentos. Nos último cinco minutos elas abriram o placar, tentamos retomar, mas foi impossível. Estou orgulhoso do meu time porque lutaram muito no jogo. Lutaram como guerreiras”, disse o técnico do Brasil, Jorge Dueñas.

As brasileiras sofreram a terceira derrota em quatro compromissos do Mundial. Agora, resta a despedida da primeira fase na sexta-feira, às 3h (de Brasília), contra a Austrália.

Jogos do Brasil no Mundial (Horário de Brasília):

30/11 – Sábado

Brasil 24 x 30 Alemanha

01/12 – Domingo

3h – Brasil 19 x 19 França

03/12 – terça-feira

3h – Brasil 27 x 33 Coreia

04/12 – quarta-feira

8h30 – Brasil 18 x 24 Dinamarca

06/12 – Sexta-feira

3h – Brasil x Austrália.