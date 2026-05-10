Arthur Nory brilha e conquista medalha de ouro no solo do Troféu Brasil

Arthur Nory foi o destaque do primeiro dia de finais do Troféu Brasil de ginástica artística, disputado neste sábado, em Natal. O atleta do Esporte Clube Pinheiros conquistou a medalha de ouro no solo ao alcançar a nota de 13.766.
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Bronze no solo nas Olimpíadas 2016, Nory apostou em uma série com grau de dificuldade mais baixo, mas compensou com precisão na execução. O ponto alto da apresentação foi um duplo mortal para frente cravado, determinante para garantir o lugar mais alto do pódio.
A disputa pelas outras posições foi equilibrada. Rogério Borges, do Centro Olímpico, ficou com a prata e João Perdigão, também do Pinheiros, terminou com o bronze. Ambos registraram a nota de 13.600, mas o primeiro levou vantagem por ter obtido melhor execução.
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Também neste sábado. Johnny Oshiro, da Agith, conquistou o ouro nas argolas com a nota de 13.166 e ainda faturou o bronze no cavalo com alças, prova vencida por Diogo Rodrigues, do Pinheiros.
No feminino, Ana Luisa Lima, do Minas Tênis Clube, levou o ouro nas paralelas assimétricas com 13.233 e Larissa Machado, do Flamengo, venceu a final do salto com a nota de 13.199.
As disputas do Troféu Brasil continuam em Natal neste domingo, das 10h às 11h50 (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV CBG, no YouTube.