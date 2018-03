Mesmo sem Falcão, Brasil vence Polônia em amistoso de futsal

Nesta sexta-feira, em Uberaba, a Seleção Brasileira de futsal recebeu e venceu a Polônia em amistoso, no qual estreou novo uniforme. Sem o craque Falcão, o Brasil teve dificuldades para furar a sólida defesa polonesa. A vitória brasileira poderia ter sido maior, mas o goleiro Kaluza, de apenas 19 anos, fez várias defesas difíceis e manteve a Polônia no jogo.

Mesmo com a superioridade técnica do Brasil, a Polônia segurou o ataque adversário como pôde e chegou a acertar o travessão de Guitta. Os europeus mantiveram o empate até os 18 minutos, quando Rocha abriu o placar para os donos da casa. O pivô, aniversariante do dia, se desvincilhou da marcação e chutou forte para marcar o primeiro gol da noite.

A Polônia assustou logo no quarto minuto de jogo, acertando a trave brasileira após erro na saída de bola. O Brasil tentou ampliar a vantagem, mas parou em Kaluza. O jovem goleiro fez boas defesas ao longo de todo o segundo tempo.

Apesar da pressão brasileira, foi a Polônia que empatou aos 15 minutos com gol contra de Rodrigo. No entanto, no minuto seguinte, o próprio Rodrigo colocou novamente o Brasil na frente com um chute rasteiro pela ala direita. Os brasileiros ampliaram pouco depois,