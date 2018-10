Corinthians conquista título inédito da Copa do Brasil de futsal

Nesta quinta-feira, o Corinthians se sagrou campeão da Copa do Brasil de futsal. Jogando por um empate no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, a equipe paulista superou o Joinville por 3 a 0 com gols de Caio, Obina e Nenê, saindo da grande decisão com triunfos nos dois confrontos. Essa é a primeira vez que o time do Parque São Jorge vence essa competição.

Aproveitando que a marcação do time catarinense não estava muito boa, o Timão conseguiu criar algumas oportunidades em jogadas individuais e abriu o placar com 6min29s para o fim do primeiro tempo. Caio recebeu pelo lado esquerdo da quadra, buscou a linha de fundo e fez o corte para o meio, saindo do marcador e finalizando cruzado no ângulo direito do gol adversário.

Precisando da vitória, o Joinville se lançou ao ataque após o intervalo e pagou caro quando estava utilizando o goleiro linha. Com 4min08s para o fim da final, o goleiro Obina recuperou a bola na área e apenas levantou e chutou, marcando um gol que saiu de sua área e cruzou toda a quadra para o confronto ficar em 2 a 0.

O terceiro tento do Corinthians veio com 2min15 para o fim. Após arremate, Nenê bloqueou o chute e finalizou da entrada da área defensiva por cobertura, basicamente acabando com as possibilidades de recuperação do time catarinense.