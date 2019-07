Corinthians cai no grupo do Barcelona no Mundial de Futsal

O Corinthians terá vida dura no Mundial de Futsal, que acontecerá entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro de 2019, em Bangkok, na Tailândia, em busca de seu primeiro título. Após sorteio realizado na madrugada desta terça-feira, a equipe paulista ficou no grupo B, ao lado de Barcelona (Espanha) e Shenzhen Nanling Tielant (China).

O Barcelona também nunca venceu a competição, mas é sua quarta participação, já tendo alcançado uma semifinal. Além deles, o Magnus Futsal, de Sorocaba, vai em busca do tricampeonato nesta temporada. Atuais campeões, os sorocabanos caíram no grupo C, junto de Elpozo Múrcia (Espanha) e do Mes Sungun Varzaghan (Irã), enquanto o grupo A é composto por PTT Bluewave Chonburi (Tailândia), Boca Juniors (Argentina) e Fath Sportifi de Settat (Marrocos).

Nesta edição, as nove equipes estão divididas em três grupos, sendo que os melhores de cada chave mais o melhor segundo colocado geral avançam para a semifinal. Atual campeão, o Magnus fará a partida de abertura diante do Mes Sungun Varzaghan no dia 26 de agosto. Os horários ainda serão definidos e a fase da semifinal acontecerá no dia 31 de agosto, com a grande final no dia 1º de setembro.