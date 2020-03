Amandinha é eleita melhor do mundo pela 6ª vez seguida e Brasil domina premiação de futsal

O site Futsal Planet revelou nesta quinta-feira o resultado do “Umbro Futsal Awards”, tradicional premiação de melhores do mundo da modalidade. O Brasil foi dominante e conquistou cinco das dez categorias em disputa, com destaque para Amandinha, ala do Leoas da Serra, eleita melhor jogadora do planeta pelo 6º ano consecutivo.

Ferrão, pivô brasileiro do Barcelona, levou o prêmio de melhor jogador do mundo. O clube espanhol, que ficou com o título de melhor clube, homenageou o atleta pelas redes sociais. Além dele, Léo Higuita, que defende o AFC Kairat do Cazaquistão, venceu a categoria de melhor goleiro, e Leozinho, ala do Magnus, foi eleito o melhor jogador jovem.

O Brasil ainda saiu vencedor do prêmio de melhor seleção, mesmo com os decepcionantes resultados recentes, perdendo a final das eliminatórias em casa para a Argentina, e caindo nas oitavas da final da Copa do Mundo de 2016 para o Irã. Marquinhos Xavier, treinador da seleção, ficou em segundo lugar na categoria de melhores técnicos de times nacionais.

Os clubes brasileiros também se saíram muito bem. Carlos Barbosa, Magnus Futsal e Pato Futsal ficaram em 3º, 4º e 5º lugar, respectivamente, no ranking de melhores equipes do planeta.

