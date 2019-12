Filipe Toledo é eliminado em Pipeline; Ítalo e Medina garantem vaga em Tóquio

O brasileiro Filipe Toledo foi eliminado na terceira fase de Pipeline, última etapa do circuito mundial, e deu adeus às chances de título nesta quarta-feira. Com isso, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, como os dois brasileiros mais bem colocados.

Quarto lugar no ranking da WSL, Felipe Toledo sonhava com o título em Pipe para sagrar-se campeão mundial de surfe e conseguir a vaga para as Olimpíadas. Logo na terceira fase, entretanto, o brasileiro foi eliminado pelo neozelandês Ricardo Christie por 11.04 a 9.84.

Dessa forma, Ítalo Ferreira (líder do ranking da WSL) e Gabriel Medina (2º) se garantem em Tóquio. Além disso, os dois brasileiros seguem vivos para buscar o título mundial em Pipeline.

Ítalo Ferreira será campeão se vencer a etapa. Caso ele fique em segundo, Gabriel Medina precisará ficar em primeiro na etapa para conquistar o título.