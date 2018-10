Feira de turismo de aventura em São Paulo terá novas atrações

A Adventure Sports Fair, feira de turismo de aventura, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de outubro na São Paulo Expo, em plena capital paulista, contará com novas atrações.

Com elementos interativos para crianças e adultos, a feira contará com simulador de voo livre e uma pista de curling, esporte olímpico. Além disso, também haverá um circuito de arvorismo com queda livre, além de tanques de mergulho e remada.

Outros destaques serão a variedade de expositores e uma ampla programação de oficinas e palestras com grandes nomes do mercado de aventura. Mais de 100 especialistas, atletas e aventureiros irão compartilhar experiências, dicas e tendências com o público fã da vida ao ar livre.

A maioria das palestras e oficinas é voltada a um público que está começando e quer saber mais sobre temas como fotografia de aventura, escalada, paraquedismo, viagens com pouco ou nenhum dinheiro e trilhas com os filhos. Será a ocasião perfeita para saber mais também sobre voos de parapente, montanhismo, acessibilidade e inclusão na aventura, ou escutar histórias de superação, de voltas ao mundo de bicicleta e escolher o próximo destino para mergulho.