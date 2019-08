Corinthians é derrotado pelo Sorocaba na semifinal do Mundial de futsal

O Corinthians viu o fim do sonho de conquistar o Campeonato Mundial de Clubes de futsal. Neste sábado, a equipe de Parque São Jorge fez um jogo muito equilibrado contra o Magnus/Sorocaba e, após empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, acabou derrotado nos pênaltis por 3 a 1.

Os gols do confronto, realizado na Bangkok Futsal Arena, na Tailândia, vieram no segundo tempo. Leozinho abriu o placar com um minuto para o Sorocaba. No fim da partida, Caio aproveitou jogada ensaiada de falta e empatou para o Corinthians. Nos pênaltis, o goleiro Lucas pegou a cobrança de Murilo e colocou o time do interior paulista na decisão.

Agora, o Sorocaba busca o título mundial desafiando o Boca Juniors, da Argentina. O Corinthians disputa, em contrapartida, a decisão de terceiro lugar da competição contra o Barcelona, da Espanha.