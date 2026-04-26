Gauff supera problemas estomacais, vence Cirstea e vai às oitavas do WTA 1000 de Madri

A tenista americana Coco Gauff, número três do mundo, sofreu neste domingo para avançar às oitavas de final do WTA 1000 de Madri, com uma vitória em três sets sobre a romena Sorana Cirstea por 4-6, 7-5 e 6-1.

Gauff supera mal-estar

Gauff saiu vitoriosa em uma partida que durou 2h21, durante a qual teve de lidar com problemas físicos, chegando, inclusive, a vomitar na quadra da Caja Mágica, em Madri.

"Não sei como consegui superar isso. Abandonei em Indian Wells e pensei: não sou alguém que gosta de abandonar, então não queria abandonar novamente. Fico feliz por ter conseguido terminar", disse Gauff após a partida.

"Acho que estou com a mesma coisa que todos os outros têm aqui em Madri, infelizmente. Então, vou apenas tentar aguentar firme. Obviamente, há um vírus circulando. Não sou uma pessoa que costuma ter problemas com comida ou com o estômago", acrescentou a número três do mundo.

Outros tenistas também têm problemas

No sábado, a tenista polonesa Iga Swiatek já havia declarado, após abandonar sua partida contra a americana Ann Li por se sentir mal, que acreditava que poderia haver algum tipo de vírus circulando entre os tenistas. Antes disso, na sexta-feira, o brasileiro João Fonseca avançou à terceira rodada em Madri sem precisar jogar, após a desistência do croata Marin Cilic devido a problemas estomacais.

Como foi a classificação de Gauff?

Neste domingo, Gauff, em sua sexta participação na Caja Mágica, foi dominada no primeiro set. No segundo set, ao tentar se recuperar de um placar adverso de 4 a 3, ela precisou de atendimento médico após vomitar na quadra. Apesar disso, a americana conseguiu quebrar o serviço da adversária para empatar a partida e, em seguida, quebrou o saque de Cirstea novamente no último game para evitar o tie-break e fechar o set.

A americana, apesar do cansaço, apresentou seu melhor tênis no terceiro set para fechar a partida.

Próximo duelo

Nas oitavas de final, Gauff vai enfrentar a tcheca Linda Noskova, que avançou para esta fase sem jogar após a desistência da russa Liudmila Samsonova por motivo de doença.

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Resultados deste domingo do WTA 1000 de Madri:

Terceira rodada (simples feminino):

Linda Noskova (CZE) x Liudmila Samsonova (RUS) (não se apresentou)

Coco Gauff (USA) x Sorana Cirstea (ROM): 4-6, 7-5, 6-1

Solana Sierra (ARG) x Zeynep Sönmez (TUR): 0-6, 6-2, 6-3

*Por AFP