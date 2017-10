Clezar vence eslovaco e vai à final do Challenger de Cali, na Colômbia

Guilherme Clezar está na final do Challenger de Cali, na Colômbia. Nesta sexta-feira o brasileiro entrou em quadra para enfrentar o eslovaco Andrej Martin, cabeça de chave número oito do torneio, e conseguiu a importante vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7 a 5) e 6/3, para garantir a vaga na grande decisão.

O primeiro set foi bastante irregular. Ambos os pilotos ofereceram muitas oportunidades para que o rival do outro lado da quadra pudesse garantir breakpoints. Depois de três quebras para cada lado, prevaleceu a frieza doe Clezar no tie-break, quando o brasileiro, enfim, encontrou uma maior consistência, chegando a abrir 4 a 1, para garantir a vantagem.

No segundo set Guilherme Clezar foi ainda mais regular e ofereceu apenas duas oportunidades para Martin quebrar seu saque, ambas desperdiçadas. Desta maneira, bastou ao gaúcho de Porto Alegre aproveitar o bom momento para fechar a parcial decisiva em 6/3 e comemorar a ida para a final do Challenger de Cali,

Na grande decisão Clezar irá enfrentar o argentino Federico Delbonis, cabeça de chave número dois do torneio, que um pouco mais cedo superou o austríaco Gerald Melzer por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas uma hora e cinco minutos de jogo. No confronto direto o brasileiro soma duas derrotas para o futuro rival, uma no Aberto do Brasil de 2012 e outra no Aberto do Rio de Janeiro, em 2014.