Henrique Avancini fica em segundo lugar na primeira etapa da Cape Epic

Único brasileiro participando da Cape Epic de 2019, Henrique Avancini, formando dupla com o alemão Manuel Fumic, terminou em segundo lugar na primeira etapa da competição na madrugada deste domingo.

A dupla completou os 111 km da etapa com o tempo de 44:22.6s, acabando atrás apenas de Nino Schurter e Lars Forster, ambos da Suíça, que terminaram o percurso com o tempo de 43:41.5s. Completaram o pódio o espanhol Sergio Mantecon Gutierrez e Ondřej Cink, da República Tcheca.

Na madrugada desta segunda-feira, será realizada a segunda etapa da Cape Epic. O percurso que os ciclistas irão enfrentar tem 90km de distância e uma inclinação de 2250m.

A Cape Epic é uma corrida anual de mountain bike, que acontece no Cabo Ocidental, na África do Sul. Esta é 15 ª edição do torneio, que dura oito dias no total.