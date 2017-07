Com o ciclismo no “DNA”, dinamarquesa estreia na 9 de Julho

Dentre os diversos atletas estrangeiros que desembarcam todo ano em São Paulo para a disputa da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, a dinamarquesa Line Berg Ostergaard estreia neste domingo. Acostumada a pedalar desde cedo em seu país, foi aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, onde vive atualmente, que transformou o hobby em estilo de vida.

“Minha história foi toda [construída] aqui. Eu encontrei uma galera aqui, eu encontrei um parceiro que também pelada e foi andando, foi crescendo. Eu percebi que tenho talento e comecei a treinar mais focada. Quanto mais eu treino, mais eu gosto”, disse, sorrindo, a atleta de 39 anos.

No Brasil há três anos, a ciclista contou qual foi sua trajetória até se tornar federada: “Mais ou menos quando eu cheguei aqui [em 2014], eu comecei a pedalar sério. Ano passado comecei a competir e este ano me federei. Estou treinando bastante”, afirmou Line Berg, que não tem equipe e pedala por conta.

No congresso técnico realizado neste sábado, a atleta fez questão de elogiar o nível das participantes da prova, principalmente as corredoras locais, e, bem-humorada, foi otimista ao fazer uma projeção.

“Eu pelado para ganhar. Eu vou colocar toda a força que tenho para tentar fazer isto. Eu estou animada para pedalar aqui em São Paulo porque as meninas daqui, pelo que sei, treinam mais focada. Vai ser uma prova bem legal para testar onde eu estou”, concluiu.

Além da dinamarquesa, atletas do Canadá, Portugal, Argentina, Itália, Colômbia, Venezuela, Uruguai e outros países disputarão a mais importante prova da América Latina na categoria.

Programação:

1ª bateria – Categoria ASPIRANTE MASCULINO – 2 voltas de 22,7km, com total de 45,4km.

Concentração: 6h00 | Largada: 6h45 | Limite para conclusão: 08h45

2ª bateria – Categoria ASPIRANTE FEMININO – 2 voltas de 22,7km, com total de 45,4km.

Concentração: 6h00 | Largada: 6h50 | Limite para conclusão: 08h45

3ª bateria – Categoria ELITE MASCULINO – 5 voltas de 22,7km, com total de 113,5km.

Concentração: 8h45 | Largada: 9h00 | Previsão de término: 11h24

4ª bateria – Categoria FEDERADO MASCULINO – 4 voltas de 22,7km, com total de 90,8km.

Concentração: 8h45 | Largada: 9h02 | Previsão de término: 11h12

5ª bateria – Categoria ELITE FEMININO e FEDERADO FEMININO – 3 voltas de 22,7km, com total de 68,1km.

Concentração: 8h45 | Largada: 9h05min. Previsão de término: 11h06

Pódio Premiação – A partir das 11h30

