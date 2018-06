Bicampeão comenta expectativas para edição de 2018 da 9 de Julho

No quadro Rádio Bike, o estagiário Guilherme Colucci (do curso de Jornalismo) e a equipe do programa conversaram com o ciclista Joel Prado Jr., ciclista bicampeão da 69ª e da 70ª Prova Ciclística 9 de Julho.

Durante a entrevista, ele falou sobre as expectativas para a edição de 2018, a importância e a formação da equipe na competição, o crescimento da prática ciclística no Brasil, se a prova aumentou a visibilidade do esporte e a homenagem que recebeu pela Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo feito.

No Vestiário teve a colaboração de: César Costa e Dayana Natale (ambos do curso de Jornalismo) e João Pedro Favalli e Márcio Reis (ambos do curso Rádio, TV e Internet).

