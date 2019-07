Colombiano conquista Tour de France com 4º lugar na 20ª etapa

Pela primeira vez na história, o Tour de France tem um campeão sul-americano. Neste sábado, o colombiano Egan Bernal chegou na quarta posição da 20ª etapa da Volta e garantiu o título inédito, já que a 21ª e última etapa é apenas uma exibição, sem possibilidade de ultrapassagem.

Além do título histórico para a América do Sul, a conquista torna Bernal o campeão mais jovem do Tour de France nos últimos 110 anos. O colombiano de 22 anos iguala a marca de François Fabe, campeão da Volta em 1909 com a mesma idade.

A conquista de Bernal aumenta ainda mais o jejum de título dos ciclistas da casa. Há 34 anos um francês não é campeão do Tour de France, sendo o último Bernard Hinaut em 1985. Julian Alaphilippe chegou perto de encerrar o jejum, liderando a classificação geral durante a maior parte da Volta, mas foi destronado no final.

Na etapa deste sábado, o vencedor foi o italiano Vincenzo Nibali, que completou o percurso em 1h51m53s. Na segunda posição, o espanhol Alejandro Valverde chegou 10 segundos depois do líder. Na terceira posição, a 14 segundos do italiano, chegou o também espanhol Mikel Landa. Bernal teve 17 segundos de desvantagem para Nibali.

O percurso teve de ser encurtado por conta das más condições climáticas entre Albertville e Vale Thorens. Apenas uma das três montanhas programadas para a etapa foi liberada pela direção de prova.