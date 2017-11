Bicampeã olímpica, Thaísa anuncia fim de casamento

A jogadora de vôlei Thaísa e o jornalista Guilherme Pallezi anunciaram nesta quarta-feira, o fim do casamento oficializado em maio de 2016. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da atleta, que ressaltou a amizade entre as partes e a torcida pelo melhor de cada um, tanto na vida pessoal, quanto na parte profissional.

“O casamento da bicampeã olímpica Thaisa e do jornalista Guilherme Pallesi chegou ao fim. O casal, que oficializou a união em maio de 2016, está legalmente divorciado. Thaisa e Guilherme continuam amigos e torcendo muito pelo sucesso um do outro. A jogadora, no entanto, não comentará o assunto e agradece a compreensão de todos nesse momento delicado”, anunciou a assessoria.

O pedido de casamento foi um fato que marcou o relacionamento da atleta e do jornalista. Após uma vitória pela Superliga de Volêi, em 2015, Guilherme fez o pedido de casamento ainda na quadra para a jogadora, na época atuando pelo Osasco.

Afastada das quadra por uma lesão desde abril, Thaísa foi contratada pelo Barueri para a disputa da Superliga Feminina. A atleta foi bicampeã olímpica pela Seleção Brasileira nos jogos de Pequim e Londres, em 2008 e 2012, respectivamente.