Sem clube, Leandrinho admite conversas para defender o Corinthians

Um dos maiores nomes atuais do basquete nacional, o ala Leandrinho segue sem ter vínculo com nenhum clube no momento. Mesmo sem ainda ter uma casa fixa, o jogador segue sendo um dos principais nomes da Seleção Brasileira de basquete, que fará dois jogos válidos pelas Eliminatórias para o Mundial do ano que vem em São Paulo, no ginásio Wlamir Marques, casa do time do Corinthians da modalidade.

O Alvinegro Paulista, aliás, aparece como um dos principais times cotados para contratar o experiente jogador de 35 anos. Segundo o atleta, que não esconde o coração corintiano, a negociação existe, porém ainda é impossível cravar se serão finalizadas com sucesso.

“Eu sempre quis jogar no Corinthians. Nunca passou pela minha cabeça de não jogar no Corinthians. Sou corintiano, sou suspeito pra falar. Mas existem algumas questões burocráticas, que precisam ser conversadas. Eu cheguei a sentar com o diretores, eu ouvi a proposta. Mas ainda precisamos conversar. Existe sim a possibilidade, mas também tenho outras propostas. Agora o momento é de conversar, na minha idade eu preciso colocar tudo na balança e analisar qual é a melhor a opção”, declarou o atleta.

Apesar da proposta de atuar no clube paulista, o jogador ainda não descarta a possibilidade de jogar na Europa ou nos Estados Unidos. No entanto, as chances de voltar a jogar NBA são um pouco mais remotas segundo o próprio jogador, muito por conta de uma grave lesão na mão.

“Tive propostas da Europa e dos Estados Unidos. Cheguei a negociar com um time da NBA, mas eu tive um problema sério na mão no jogo que eu fiz com o Flamengo, no qual eu até preferir não sair do jogo mesmo tendo quebrado a mão, e a negociação acabou travando. Faz parte, não era pra ser, vamos ver o que é melhor pra mim para esse momento”, completou.

Independente do acerto com um novo clube ou não, Leandrinho deverá estar em quadra representando a Seleção Brasileiras nos próximos dias 30 de novembro e 3 de dezembro, para encarar a República Dominicana e o Canadá, respectivamente, pelas Eliminatórias para o Mundial. Em caso de duas vitórias, o Brasil praticamente carimba a vaga para o torneio que acontece no ano que vem, na China.

*Especial para a Gazeta Esportiva