São Paulo perde para o Minas no Morumbi e é eliminado da Copa Super 8

O São Paulo está eliminado da Copa Super 8. Neste sábado, o Tricolor enfrentou o Minas pelas quartas de final do torneio, no Ginásio do Morumbi, e acabou derrotado. A equipe paulista foi surpreendida dentro de casa pelos adversários, que dominaram e saíram com a vitória pelo placar de 82 a 68.

O destaque da partida foi o ala/pivô Tyrone, que registrou 16 pontos, 10 rebotes e uma assistência. O ala/armador Brent Jackson Jr. também teve um bom desempenho, marcando 18 pontos. Pelo lado do São Paulo, o armador Georginho foi o cestinha da partida, anotando 21 pontos, além de 8 rebotes e 5 assistências.

🏀 FIM DE JOGO NO MORUMBI! 🇾🇪 @SaoPauloFC 68 x 82 @MinasTenisClube ⛈ Dominante do início ao fim, o Minas fez chover em solo tricolor, venceu o jogo único das quartas do #Super8 e avançou à semifinal!#Super8 #NBBnaBand #VcNuncaViuNadaIgual pic.twitter.com/EZRfh5hS0v — NBB CAIXA (@NBB) January 4, 2020

Desde o início, a equipe do Minas impôs um ritmo intenso e controlou as ações do jogo, terminando o primeiro quarto com uma vantagem de 23 a 6. No segundo período, o Tricolor entrou no jogo e diminuiu a diferença para 11 pontos. Contudo, os mineiros não se abateram e mantiveram o nível na volta do intervalo, garantindo a classificação.

Agora, o Minas espera o vencedor do confronto entre Franca e Unifacisa, também disputado neste sábado. A semifinal ocorre na terça-feira (7), às 20h (de Brasília). Já o São Paulo volta as atenções para o Novo Basquete Brasil. No próximo dia 14, às 20h, o Tricolor encara o Rio Branco no Ginásio Felipe Karam.