Oscar Schmidt é cremado com a camisa da Seleção de basquete

Na última noite, ocorreu o velório de Oscar Schmidt, que felecu pela tarde desta sexta, aos 68 anos. Maior ídolo do basquete nacional, o ex-atleta foi cremado em cerimônia reservada a familiares e pessoas próximas, utilizando a camisa da Seleção Brasileira de basquete.

Feitos de Oscar Schmidt

Com 49.737 pontos na carreira, Oscar Schmidt foi considerado o maior pontuador da história do basquete até 2024, quando foi ultrapassado pelo norte-americano LeBron James. Além da impressionante marca, também conquistou nove medalhas pela Seleção Brasileira, incluindo o lendário ouro no Pan-Americano de Indianápolis, em 1987.

Nos últimos anos de vida, Oscar batalhou contra um câncer de cérebro, diagnosticado em 2011. O ídolo venceu a doença em 2022.

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