Morre José 'Piculín' Ortiz, lenda do basquete porto-riquenho

José 'Piculín' Ortiz, lendário jogador de basquete porto-riquenho dos anos 1980 e 1990, morreu nesta terça-feira (5) aos 62 anos, informou a federação de basquete do país caribenho.

"Hoje Porto Rico perde mais do que um atleta. Perde uma lenda. Obrigado por nos trazer tanta alegria e por representar a nossa bandeira com orgulho. Descanse em paz, José 'Piculín' Ortiz Rijos", escreveu a organização em um comunicado no X.

"Seu legado viverá em cada quadra e em cada geração que você inspirou", acrescenta a nota.

De acordo com a imprensa porto-riquenha, a causa da morte foi um câncer colorretal, diagnosticado há pouco mais de dois anos.

Ao longo da carreira, Ortiz chegou a atuar na NBA pelo Utah Jazz (1988–1990), antes de uma longa passagem pelo basquete europeu que o levou a jogar pelos dois gigantes da Espanha: Real Madrid (1990–1991) e Barcelona (1991–1992).

"O Real Madrid deseja expressar suas condolências e seu carinho à família e aos entes queridos, aos companheiros de equipe e todos os seus clubes", escreveu o clube madrilenho em um comunicado.

Também prestaram solidariedade a Federação Internacional de Basquete (FIBA), da qual o jogador era membro do Hall da Fama, e a Liga ACB da Espanha.

Ortiz defendeu a seleção de Porto Rico em quatro edições dos Jogos Olímpicos (1988, 1992, 1996 e 2004) e em quatro Mundiais (1990, 1994, 1998 e 2002).

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*Por AFP