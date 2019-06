Kyrie Irving decide virar agente livre e pode deixar Boston após dois anos

Uma das grandes estrelas da NBA e maior nome do Boston Celtics, Kyrie Irving pode deixar a franquia para a próxima temporada. Apesar de ter contrato para mais um ano no time, onde receberia cerca de cerca de 81,7 milhões de reais, o jogador preferiu entrar para a lista dos agentes livres e espera as ofertas que devem chegar aos montes.

A expectativa é de que Kyrie consiga um contrato com o valor máximo de salário, cerca de 134,3 milhões de reais por temporada. Resta saber qual franquia vai igualar esse valor ou chegar mais perto na proposta. O próprio Celtics pode abrir os cofres, caso queiram manter o astro. Times que despontam nas apostas como possíveis destinos do camisa 11 são o New York Knicks, o Brooklyn Nets e o Los Angeles Lakers, onde reeditaria a parceria com LeBron James.

Kyrie jogou duas temporadas pelos celtas, onde tentou levar o time de volta à uma final de NBA, mas falhou e não foi tão decisivo como o esperado nos momentos mais importantes. O insucesso nesses dois anos pode levar o jogador a deixar Boston, mas não é nada certo.

Antes dos Celtics, Kyrie foi draftado pelo Cleveland, onde foi campeão da NBA, em 2016. Com um time cheio de estrelas, liderado por LeBron, o camisa 11 foi para Boston para comandar a franquia.