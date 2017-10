Franca desempata série com Paulistano e fica a um triunfo do título

O Franca está a uma partida de conquistar o título da Liga Paulista de Basquete masculino. Na noite desta segunda-feira, o time do interior de São Paulo visitou o Paulistano, pelo jogo 3 das finais, e venceu por 95 a 90, depois de começar muito bem e sentir a pressão nos momentos finais.

Com o resultado, os franquenses desempataram a série de melhor de cinco confrontos da decisão e abriram 2 a 1. Desta forma, precisam apenas de mais uma vitória para levantar o caneco, o que pode acontecer já na próxima quinta-feira, quando os finalistas voltam a se enfrentar na capital do estado.

O duelo desta noite no ginásio Antonio Prado Junior começou com pleno domínio do Franca, que abriu uma larga vantagem de 50 a 33 logo no primeiro tempo de partida. Com ótimo aproveitamento no ataque, os visitantes passaram pelos dois primeiros quartos tranquilamente e não deram chances para os oponentes.

Já a partir do terceiro quarto foi a vez de o Paulistano reagir e ameaçar o triunfo do time do interior. Os donos da casa passaram a mostrar mais concentração no ataque, diminuíram a distância vencendo o período por 29 a 22, mas diminuíram o ritmo no último quarto e permaneceram atrás.

O grande nome dos franquenses no jogo 3 foi Antonio Junior. Cestinha da partida com 23 pontos, 17 deles somente no primeiro tempo, o ala-pivô ainda cedeu três assistências e pegou sete rebotes.