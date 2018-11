Curry se lesiona, Bucks vencem e acabam com sequência dos Warriors

Em partida marcada por lesão na perna de Stephen Curry, o Milwaukee Bucks venceu o Golden State Warriors por 134 a 11, nesta quinta-feira, na Oracle Arena. Com o resultado, time de Wisconsin fica com campanha de 9-2, mantém o segundo posto no Oeste e encerra série de oito triunfos consecutivos da equipe comandada por Steve Kerr (10-2).

Curry, que ficou limitado a 51 partidas na temporada passada por diversas lesões, ficou em quadra 26 minutos, anotou dez pontos e deu seis assistências. Draymond Green já vinha sendo desfalque dos atuais campeões. Klay Thompson foi o principal pontuador da franquia da Califórnia com 24 pontos.

No lado dos vencedores, Eric Bledsoe foi o cestinha da partida com 26 pontos, ele também deu seis assistências e pegou quatro rebotes. Giannis Antetokounmpo teve 24 pontos, nove rebotes, quatro assistências, dois tocos e dois roubos. Pat Connaughton veio bem do banco e teve 15 pontos. Malcolm Brogdon somou 20 pontos.

Apesar de ter começado um pouco melhor, o Milwaukee Bucks não segurou a liderança por muito tempo e as duas equipes foram alternando a vantagem no placar durante o primeiro quarto até os visitantes abrirem seis pontos de vantagem e terminarem os primeiros 12 minutos ganhando por 32 a 29. O segundo período foi menos parelho e a equipe de Wisconsin levou a melhor por dez pontos (32 a 22), indo para o intervalo vencendo por 64 a 51.

Levando a melhor nos rebotes (46 a 38 na partida), os comandados de Mike Budenholzer voltaram muito bem do intervalo e dispararam de vez no placar. Com o triunfo por 41 a 28 no terceiro quarto, o placar foi para 105 a 79. O Golden State Warriors até levou a melhor no último período (32 a 29), mas não conseguiu tirar o grande déficit.

O próximo compromisso do Milwaukee Bucks é no sábado, às 18h30 (de Brasília), quando irá visitar o Los Angeles Clippers. Por sua vez, os comandados de Steve Kerr voltam a entrar em quadra também no sábado, só que às 23h30, quando irão receber o Brooklyn Nets.

Confira os resultados da quinta-feira:

Oklahoma City Thunder (7-4) 98 x 80 Houston Rockets (4-6)

Phoenix Suns (2-9) 109 a 116 Boston Celtics (7-4

Portland Trail Blazers (9-3) 116 x 105 Los Angeles Clippers (6-5)