Corinthians anuncia volta de time de basquete masculino após 22 anos

O Corinthians se articulou para voltar a ter um time de basquete masculino, uma das modalidades mais vitoriosas da sua história. Vice-campeão mundial, bicampeão sul-americano e tetracampeão brasileiro, o clube fez a sua pré-inscrição na Liga Ouro, divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil.

“Cumprimos todos os trâmites e atendemos a todos os pré-requisitos. A pré-inscrição foi assinada pelo presidente Roberto de Andrade. Agora, aguardamos a confirmação”, informou Adilson Mendes, diretor de esportes terrestres, que disse já estar em busca de comissão técnica e atletas para a nova equipe.

De acordo com Adilson, o Corinthians deverá mandar os seus jogos no ginásio Wlamir Marques – grande nome do clube e do Brasil no basquete –, no Parque São Jorge. Além de Wlamir, atletas de destaque como Rosa Branca, Ubiratan, Amaury, Edvar e Oscar Schmidt atuaram pelo clube, inativo no basquete masculino há 22 anos.

Recentemente, o Corinthians voltou a competir no basquete feminino, em parceria com a cidade de Americana, e já comemorou títulos paulista, brasileiro e sul-americano. O clube ainda investe bastante no futsal e, neste ano, passou a contar com uma equipe de vôlei masculino, liderada pelo veterano líbero Serginho.