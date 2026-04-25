Vitória Sena bate recorde de 25 anos e é vice-líder do ranking mundial

Com a marca de 12s69 (2.0), Vitória Sena bateu o recorde brasileiro dos 100 metros com barreiras na final do 5º Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizada na manhã deste sábado. Em Bragança, ela superou os 12s71 (0.1) feitos por Maurren Maggi em 2001. O resultado é o terceiro melhor da história da América do Sul e garante a vice-liderança do ranking mundial de 2026, atrás apenas da sul-africana Marione Fourie, com 12s67 (-0.2).

Confira os resultados do 5º Troféu Adhemar Ferreira da Silva

Assim que houve a confirmação do vento válido (2.0 m/s, limite determinado pela World Athletics) no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, Vitória não conteve a emoção e chorou. Na saída da pista, ganhou um abraço da velocista Ana Carolina Azevedo, sua companheira de treinos – ambas são orientadas por Katsuhico Nakaya.

"É muito gratificante conseguir essa marca. O trabalho que eu venho fazendo com o treinador está dando resultado. Foi uma base intensa, treinamos muito e o resultado está aí. É uma coisa que venho imaginando, almejando, desde que era sub-20. Bater esse recorde, finalmente... Não tenho nem palavras. Agora, quero falar com a minha mãe (Celina) e com a minha irmã (Bárbara), que vêm me apoiando demais", disse Vitória

Em um início de temporada consistente, na temporada indoor, Vitória fez o melhor resultado da vida nos 60 metros com barreiras (8s08), garantindo vaga para o Mundial da Polônia, disputado em março. Na recém-iniciada temporada ao ar livre, bateu seu recorde pessoal nos 100 metros com barreiras na Argentina, em 19 de abril, com 12s85 (1.0). Na semifinal do Troféu Adhemar, melhorou novamente a marca, ao fazer 12s84 (1.7).

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