Maratona de São Paulo tem campeões inéditos e domínio africano

A 30ª Maratona Internacional de São Paulo foi realizada neste domingo, na região do Parque Ibirapuera, com vitórias de representantes do Quênia. No masculino, Ezekiel Kemboi Omullo venceu pela primeira vez, com o tempo de 2h12min49s. Já no feminino, a também estreante Euliter Jepchirchir garantiu o lugar mais alto do pódio com 2h33min10s.

Sexto colocado, Ederson Vilela foi o melhor brasileiro com o tempo de 2h17min55s. Entre as mulheres, Maria Aparecida Ferraz ficou na quarta posição com a marca de 2h44min39s.

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Como foram as provas

Masculina

Na disputa da elite masculina, o grupo de líderes foi formado ainda no início, com cerca de 13 atletas, entre eles o brasileiro Ederson Vilela Pereira. Com o passar do tempo, o grupo foi reduzido e, nos quilômetros finais do percurso, apenas três nomes participaram da disputa direta pela vitória em São Paulo.

A definição veio após o 40º quilômetro. No trecho de subida em direção ao Ibirapuera, Ezekiel Kemboi Omullo acelerou e abriu vantagem sobre os adversários, cruzando a linha de chegada em 2h12min49s. Logo atrás, Jonathan Kiplimo Maiyo e James Kiprob completaram o pódio, formado apenas por quenianos.

Feminina

Na elite feminina o roteiro foi diferente. A queniana Euliter Jepchirchir assumiu a liderança por volta do 15º quilômetro e, desde então, correu sozinha, ampliando gradualmente a vantagem.

Sem ser ameaçada durante quase todo o percurso, Jepchirchir cruzou a linha de chegada em 2h33min10s e também conquistou o título de forma inédita. A etíope Desta Abera Demise terminou na segunda colocação, com 2h37min15s, seguida pela queniana Vivian Jeftanui Kiplagat (campeã de 2025), terceira colocada com 2h38min57s.