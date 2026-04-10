Maratona Internacional de São Paulo chega à 30ª edição; confira programação

O final de semana será de celebração para os apaixonados por corrida de rua na capital paulista. A programação da 30ª Maratona Internacional de São Paulo começa neste sábado, a partir das 7h (de Brasília), com a Corrida das Nações (5 km) e a Maratoninha de São Paulo, ambas no tradicional Campo de Marte.

A agenda segue no domingo com o grande destaque: a 30ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, uma das provas mais emblemáticas do atletismo de rua no Brasil. Programada para reunir milhares de atletas, a competição faz parte do calendário estratégico de São Paulo, é a maratona oficial da cidade, possui o selo WA Label da World Athletics, é qualificatória para o Abbott World Marathon Majors (Age Group Qualifier) e detém o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo. A prova será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Yescom, além da BandSports e da plataforma BandPlay.

Realizada desde 1995, a prova consolidou-se como uma das principais do calendário nacional e internacional, atraindo corredores de diversas regiões do Brasil e também do exterior. A largada, a partir das 5h44, e a chegada acontecem na região do Obelisco, no Parque Ibirapuera, para as diferentes provas: 42 km, 21 km, 10 km e a novidade dos 7 km.

Além do prestígio esportivo, a edição comemorativa contará com uma premiação expressiva. Ao todo, serão distribuídos R$ 126 mil aos sete primeiros colocados das categorias Elite masculina e feminina, valor que pode aumentar com os bônus por desempenho, incentivando marcas de alto nível técnico.

A divisão da premiação na Elite, tanto no masculino quanto no feminino, será a seguinte: R$ 30 mil e um relógio Huawei para o campeão; R$ 15 mil para o segundo colocado; R$ 7,5 mil para o terceiro; R$ 5 mil para o quarto; R$ 2,5 mil para o quinto; R$ 2 mil para o sexto; e R$ 1 mil para o sétimo.

Também haverá bônus de R$ 10 mil para o atleta masculino que vencer com tempo abaixo de 2h12min19 e para a atleta feminina campeã que completar a prova abaixo de 2h32min21. Os brasileiros terão incentivo extra: o melhor atleta do país, se terminar entre os sete primeiros da Elite, receberá bônus adicional de R$ 5 mil, tanto no masculino quanto no feminino.

Destaques nacionais confirmados

Entre os principais nomes nacionais, destaque para Franck Caldeira, um dos grandes nomes da história das corridas de rua no país. Medalha de ouro na maratona dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, ele soma conquistas expressivas, como o título da Corrida de São Silvestre (2006) e vitórias na Volta da Pampulha e na Meia Maratona do Rio. Campeão da própria prova em 2004, representa experiência e tradição no pelotão de elite.

Na atual geração, o principal destaque é Ederson Vilela Pereira, campeão pan-americano da maratona em 2025 e medalha de ouro nos 10.000 metros em Lima 2019. Com marca pessoal de 2h13min15, chega como um dos favoritos e principal esperança brasileira na disputa.

Outro nome em ascensão é Melquisedeque Messias Ribeiro, que vem se consolidando entre os principais atletas do país após bom desempenho na edição passada. O pelotão nacional ainda conta com corredores experientes, como Gilmar Silvestre Lopes, além de nomes consistentes do circuito, como Adriano Pacheco da Cruz e Robson Pereira de Lima.

No feminino, o destaque brasileiro é Juliana Pereira da Silva, atleta experiente e com resultados relevantes no cenário nacional. Ao lado dela, Caroline Fantini Granado surge como nome em ascensão, representando a nova geração.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Elite internacional eleva o nível técnico

Mais uma vez, a disputa contará com forte presença estrangeira, especialmente de atletas africanos, que chegam como favoritos. Entre eles está o queniano Nicolas Kiptoo Kosgei, campeão da prova em 2024 e já adaptado às competições no Brasil. Outro destaque é Vestus Cheboi Chemjor, vencedor em 2023 e vice-campeão em 2025, nome frequente nos pódios nacionais.

Também merece atenção William Kibor, terceiro colocado em 2025 e vencedor da Meia Maratona de Campos do Jordão em 2026. Já Jonathan Kiplimo Maiyo chega com currículo internacional expressivo, incluindo marca de 2h04min56 na maratona.

A lista internacional ainda inclui nomes como Alfred Kiplangat Ngeno, Ezekiel Kemboi Omullo, James Kiprob, Jason Kipchirchir Kangogo e Elias Maiyo.

No feminino, a principal favorita é a queniana Vivian Jeftanui Kiplagat, atual campeã da prova, reforçando a força do país nas corridas de longa distância. Outro nome importante é Violah Kosgei, vencedora da Corrida de Reis 2026 e da Meia Maratona de Campos do Jordão.

Completam o grupo a ugandense Nancy Cheptegei, a etíope Desta Abera Demise e as quenianas Edna Jeruto Kimitei e Purity Kagendo Kanyi.