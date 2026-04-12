Gout Gout corre os 200 m em 19,67 e é mais rápido do que Bolt na mesma idade

O prodígio australiano Gout Gout correu os 200 metros em 19,67, melhor marca do ano e mais rápido do que Usain Bolt na mesma idade (18 anos), durante o Campeonato Australiano de Atletismo, disputado neste domingo em Sydney.

Bolt percorreu o meio giro da pista em 19,93 em 2004, antes de se tornar uma lenda da velocidade, com oito medalhas de ouro olímpicas, onze títulos mundiais e os recordes mundiais dos 100 metros (9,58) e 200 metros (19,19).

“É um alívio enorme saber que consegui esse tempo em condições homologadas, que tenho a velocidade e que meu corpo é capaz de correr nesses ritmos. Estou pronto para ir ainda mais longe”, comemorou Gout.

Gout surgiu no cenário internacional em 2024 ao completar os 200 metros em 20,04, quebrando o recorde australiano que pertencia a Peter Norman (20,06) desde os Jogos Olímpicos de 1968.

Depois, ele baixou sua melhor marca para 20,02, mas ainda nunca havia corrido oficialmente abaixo dos 20 segundos.

*com conteúdo da AFP