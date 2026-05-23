Gabriela Muniz bate recorde brasileiro da meia maratona de marcha na Espanha

Gabriela de Sousa Muniz bateu neste sábado o recorde brasileiro da meia maratona de marcha atlética durante o Grande Prêmio de La Coruña, na Espanha, etapa ouro do Race Walking Tour da World Athletics.

A atleta de 23 anos completou os 21,097 km em 1h40min12s, superando a antiga marca nacional de 1h40min37s, feita por Mayara Vicentainer no início do mês.

Reação da equipe técnica

“Viemos para a competição com esse objetivo de bater o recorde brasileiro da prova. Foi um dia muito gratificante, porque conseguimos em um percurso bem duro. Estamos muito felizes com esse resultado”, comemorou a treinadora Gianetti Bonfim, responsável pela preparação da atleta ao lado de João Sena Bonfim.

Esta foi apenas a segunda vez que Gabriela disputou a nova distância olímpica da marcha atlética, incluída nos Jogos de Los Angeles 2028. A estreia da atleta na prova ocorreu em janeiro, quando venceu a Copa Brasil de Marcha Atlética com o tempo de 1h45min09s.

Convocada para o Campeonato Ibero-Americano, Gabriela disputará a prova dos 10.000 metros entre os dias 29 e 31 de maio, em Lima, no Peru.

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Outros brasileiros na prova

Também presente no GP de La Coruña, o vice-campeão olímpico Caio Bonfim terminou a disputa da meia maratona na quarta colocação, com o tempo de 1h24min08s. Já Lucas Mazzo alcançou seu recorde pessoal na distância ao completar a prova em 1h35min04s.