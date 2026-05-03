Brasil fica em segundo no 4x400m e garante vaga no Mundial de Atletismo 2027

Neste domingo, o Brasil garantiu vaga no revezamento 4x400 metros masculino para o Campeonato Mundial de Atletismo de Pequim 2027, na China. A classificação veio após a equipe brasileira garantir o segundo lugar na sua série com o tempo de 3:00.45 durante o Campeonato Mundial de Revezamentos em Botsuana.

O quarteto formado por Vinícius Moura Galeno, Lucas Conceição Vilar, Tiago Lemes da Silva e Matheus Lima ficou atrás apenas do Japão, vencedor da bateria com 3:00.19. Senegal e Espanha também avançaram na rodada qualificatória.

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Vaga confirmada na repescagem

A classificação do Brasil veio na segunda rodada qualificatória da competição. Além das oito equipes finalistas de sábado, as duas primeiras colocadas de cada série da repescagem deste domingo asseguraram vaga para o Mundial de Pequim-2027.

Com isso, Japão, Brasil, Senegal (3:01.28) e Espanha (3:01.37) confirmaram presença no evento. Ao todo, 12 países se classificaram diretamente em cada um dos seis revezamentos disputados (4x100 m e 4x400 m, nas categorias masculina, feminina e mista). As quatro vagas restantes em cada prova serão definidas pelo ranking mundial.

O desempenho brasileiro já havia sido positivo no sábado. Na primeira rodada classificatória, o time do 4x400 m masculino terminou em sétimo lugar geral, com o tempo de 2:59.59. A formação da equipe foi a mesma nas duas provas. Além do quarteto titular, Emerson Vieira do Nascimento e Lucas da Silva Carvalho também integram o grupo do revezamento.

Problema no 4x100 masculino

O revezamento 4x100 metros masculino não completou a prova. A equipe fazia boa apresentação, com passagens seguras de bastão entre Gabriel Garcia, Felipe Bardi e Erik Cardoso, até Paulo André sentir uma lesão muscular na parte posterior da coxa e abandonar a prova.

Mulheres ficam fora da vaga

No 4x400 metros feminino, o Brasil apresentou evolução significativa, mas não conseguiu a classificação direta. Julia Ribeiro, Maria Vitória de Sena, Jaíny Barreto e Anny Caroline de Bassi marcaram 3:28.59 na segunda qualificatória, melhorando o tempo em três segundos em relação à estreia.

Na série do Brasil, as vagas para o Mundial ficaram com Polônia (3:26.52) e Austrália (3:36.92).