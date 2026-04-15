Brasil define convocados para Mundial de Revezamentos em Gaborone

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quarta-feira a lista de atletas que representarão o país no Campeonato Mundial de Revezamentos, em Gaborone, Botsuana, nos dias 2 e 3 de maio.
Presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos destacou o potencial do time feminino do 4x400m, que realizará um período de treinamento em Bragança Paulista (SP), antes de embarcar para a África.
O jovem Michael Cruz Araújo, campeão brasileiro sub-20 nos 100m e 200m em 2025, ficou de fora da convocação devido a uma lesão. Os atletas do 4x400m masculino terão sua preparação concentrada no National Training Center Track, em Clermont, na Flórida, entre 13 e 19 de abril.
Já as integrantes do 4x400m feminino se reunirão no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, de 21 a 23 de abril, com a convocação final destas atletas ainda a ser confirmada.
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Histórico do Brasil em revezamentos
Além da disputa por medalhas no Mundial de Revezamentos, as equipes brasileiras buscam a classificação para o World Athletics Ultimate 26, que ocorrerá em Budapeste de 11 a 13 de setembro, e para o Campeonato Mundial de Atletismo de Pequim em 2027.
O Brasil possui um histórico de sucesso nesta competição, com o título mundial conquistado em 2019, em Yokohama, Japão, pela equipe formada por Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derick Souza e Paulo André Camilo de Oliveira.
O país também acumula quatro medalhas olímpicas em revezamentos 4x100m masculino, incluindo bronzes em Atlanta-1996 e Pequim-2008, e prata em Sydney-2000, além de um bronze no feminino em Pequim-2008.
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Confira os atletas convocados:
Feminino (4x400 m)
- Anny Caroline de Bassi (EC Pinheiros-SP)
- Érica Geni Barbosa Cavalheiro (Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu-PR)
- Jaíny Suelen dos Santos Barreto (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP)
- Júlia Aparecida Rocha Ribeiro (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)
- Letícia Maria Nonato Lima (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)
- Maria Victoria Belo de Sena (Fundação de Ciências, Tecnologia e Ensino-SP)
Masculino
- Erik Felipe Barbosa Cardoso (SESI-SP) - 4x100 m
- Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP) - 4x100 m
- Gabriel Aparecido dos Santos Garcia (EC Pinheiros-SP) - 4x100 m
- Jorge Henrique da Costa Vides (EC Pinheiros-SP) - 4x100 m
- Paulo André Camilo de Oliveira (Clube de Atletismo do Espírito Santo-CAES) - 4x100 m
- Vitor Hugo Silva Mourão dos Santos (EC Pinheiros-SP) - 4x100 m
- Emerson Vieira do Nascimento (ADEPOL-DF) - 4x400 m
- Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP) - 4x400 m
- Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4x400 m
- Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP) - 4x100 m
- Tiago Lemes da Silva (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) - 4x400 m
- Vinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 4x400 m