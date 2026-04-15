Brasil define convocados para Mundial de Revezamentos em Gaborone

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quarta-feira a lista de atletas que representarão o país no Campeonato Mundial de Revezamentos, em Gaborone, Botsuana, nos dias 2 e 3 de maio.

Presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos destacou o potencial do time feminino do 4x400m, que realizará um período de treinamento em Bragança Paulista (SP), antes de embarcar para a África.

O jovem Michael Cruz Araújo, campeão brasileiro sub-20 nos 100m e 200m em 2025, ficou de fora da convocação devido a uma lesão. Os atletas do 4x400m masculino terão sua preparação concentrada no National Training Center Track, em Clermont, na Flórida, entre 13 e 19 de abril.

Já as integrantes do 4x400m feminino se reunirão no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, de 21 a 23 de abril, com a convocação final destas atletas ainda a ser confirmada.

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Histórico do Brasil em revezamentos

Além da disputa por medalhas no Mundial de Revezamentos, as equipes brasileiras buscam a classificação para o World Athletics Ultimate 26, que ocorrerá em Budapeste de 11 a 13 de setembro, e para o Campeonato Mundial de Atletismo de Pequim em 2027.

O Brasil possui um histórico de sucesso nesta competição, com o título mundial conquistado em 2019, em Yokohama, Japão, pela equipe formada por Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derick Souza e Paulo André Camilo de Oliveira.

O país também acumula quatro medalhas olímpicas em revezamentos 4x100m masculino, incluindo bronzes em Atlanta-1996 e Pequim-2008, e prata em Sydney-2000, além de um bronze no feminino em Pequim-2008.

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Confira os atletas convocados:

Feminino (4x400 m)

Anny Caroline de Bassi (EC Pinheiros-SP) Érica Geni Barbosa Cavalheiro (Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu-PR) Jaíny Suelen dos Santos Barreto (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) Júlia Aparecida Rocha Ribeiro (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) Letícia Maria Nonato Lima (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) Maria Victoria Belo de Sena (Fundação de Ciências, Tecnologia e Ensino-SP)

Masculino