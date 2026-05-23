Alison dos Santos volta a bater Warholm e assume liderança mundial nos 400m com barreiras

O brasileiro Alison dos Santos voltou a levar a melhor sobre Karsten Warholm, enquanto Shericka Jackson e Masai Russell brilharam na etapa da Diamond League disputada neste sábado em Xiamen, na China.

Dos Santos, que já havia derrotado Warholm nos 300m com barreiras na abertura da série, em Xangai/Keqiao, venceu os 400m com barreiras no estádio Egret, em Xiamen, com o tempo de 46s72, e assumiu a liderança do ranking mundial da prova.

Dos Santos does it again!@PiuzeR beats @kwarholm for the second time in a week in the men's 400m hurdles, clocking a world lead of 46.72 in the process.#DiamondLeague#XiamenDL🇨🇳

📸 @GorczynskaMarta pic.twitter.com/XQlYHvjkqL — Wanda Diamond League (@Diamond_League) May 23, 2026

"Estou orgulhoso"

Warholm terminou em segundo, 0s10 atrás, após perder rendimento nas duas últimas barreiras. “Foi uma sensação boa. Sempre tento aumentar a velocidade nos 300 metros. Não posso sair rápido demais no começo da prova, então estou animado com o tempo. Eu não achava que conseguiria correr tão rápido com o tipo de corrida como fiz. Estou orgulhoso”, disse Piu.

A jamaicana Jackson roubou a cena nos 200m femininos, reforçando seu status como uma das atletas a serem observadas nesta temporada. Bicampeã mundial, ela marcou impressionantes 21s87, novo recorde da competição, sendo a única velocista a correr abaixo dos 22 segundos.

A americana Sha'Carri Richardson terminou em quarto lugar, com 22s38. O parceiro de Richardson, Christian Coleman, conseguiu apenas a sétima colocação nos 100m masculinos. A vitória na prova ficou com o queniano Ferdinand Omanyala, com 9s94.

O botsuanês Letsile Tebogo, campeão olímpico dos 200m, foi apenas o oitavo colocado na prova mais nobre do atletismo, com 10s10, mas ao menos um compatriota seu saiu vencedor em uma noite quente e úmida de provas de alto nível.

Busang Collen Kebinatshipi, medalhista olímpico de prata no revezamento 4x400m e campeão mundial dos 400m em Tóquio no ano passado, conquistou vitória dominante na prova de uma volta. O atleta de 22 anos registrou 43s92, recorde do meeting, para conquistar sua primeira vitória na Diamond League.

A americana Russell venceu os 100m com barreiras com impressionantes 12s14, recorde das Américas e da Diamond League. O tempo da campeã olímpica ficou apenas dois centésimos acima do recorde mundial.

Anfitriã brilha

Possivelmente a atuação de maior destaque nas provas de campo foi da favorita local Yan Ziyi, que quebrou seu próprio recorde mundial sub-20 ao vencer o lançamento de dardo feminino com incríveis 71,74 metros.

A chinesa de 18 anos superou sua marca anterior em quase nove metros, alcançando um resultado que também virou recorde asiático e da Diamond League, aproximando-se do recorde mundial de 72,28m estabelecido pela tcheca Barbora Spotakova em 2008.

Houve outro recorde do meeting nos 3.000m com obstáculos femininos, vencidos pela ugandense Peruth Chemutai, campeã olímpica de 2021, com a melhor marca mundial do ano: 8min51s06.

Chemutai, que abriu a temporada vencendo em Xangai/Keqiao, se beneficiou de um erro na última barreira da atual campeã olímpica e número dois do mundo Winfred Yavi.

O americano Jamal Britt também manteve os 100% de aproveitamento ao vencer os 110m com barreiras em 13s07. Ele terminou à frente do japonês Rachid Muratake, enquanto o campeão mundial Cordell Tinch, que largou mal, foi apenas o quinto, com 13s28.

O recordista mundial Ryan Crouser fez seu aguardado retorno à Diamond League — após perder grande parte da temporada passada por lesão — e terminou em terceiro lugar. O jamaicano Rajindra Campbell venceu com recorde nacional de 22,34m, enquanto o americano marcou 21,41m.

Também houve recordes do meeting nos 5.000m masculinos, vencidos pelo etíope Addisu Yihune em 12min57s32, e no salto em distância, conquistado pelo bicampeão olímpico grego Miltiadis Tentoglou, com 8,46m.

A australiana Abbey Caldwell venceu os 1.500m femininos em uma prova de alto nível, superando no sprint final a etíope Birke Haylom com o tempo de 3min57s26.