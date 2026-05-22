Valencia x Barcelona pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Valencia e Barcelona se enfrentam pela última rodada do Campeonato Espanhol neste sábado. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no estádio Mestalla, em Valencia (Espanha).
Onde assistir Valencia x Barcelona ao vivo?
- Streaming: Disney+ (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Objetivo: la última victoria de la temporada pic.twitter.com/Na0gUubnIO
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2026
Como chegam?
O Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol pela 29ª vez após a vitória contra o Real Madrid, no dia último dia 10 de maio. Desde então, perdeu para o Alavés por 1 a 0 e venceu o Real Betis por 3 a 1.
Já o Valencia, que está na nona colocação, ainda luta por uma vaga na Liga Conferência da próxima temporada. Para isso, precisa vencer o Barça e torcer por tropeços de Rayo Vallecano e Getafe.
Prováveis escalações
⚪⚫ Valência: Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Núñez, Tárrega e Vázquez; Ugrinić e Guido Rodriguez; Diego López, Javi Guerra e Rioja; Hugo Duro.
Técnico: Carlos Corberán.
🔴🔵 Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin e João Cancelo; Gavi e Bernal; Rashford, Dani Olmo e Raphinha; Ferran Torres.
Técnico: Hansi Flick.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Ficha técnica
Confronto: Valencia x Barcelona
Competição: Campeonato Espanhol - 38ª rodada
Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Mestalla, em Valencia, Espanha
Onde assistir ao restante da última rodada?
- Real Madrid x Athletic Bilbao, às 16h (de Brasília) - Disney+
- Villarreal x Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília) - Disney+
- Real Betis x Levante, às 16h (de Brasília) - Disney+
- Alavés x Rayo Vallecano, às 16h (de Brasília) - Disney+
- Celta de Vigo x Sevilla, às 16h (de Brasília) - Disney+
- Espanyol x Real Sociedad, às 16h (de Brasília) - Disney+
- Getafe x Osasuna, às 16h (de Brasília) - Disney+
- Girona x Elche, às 16h (de Brasília) - Disney+
- Mallorca x Oviedo, às 16h (de Brasília) - Disney+