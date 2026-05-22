Valencia x Barcelona pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Publicado 22/05/2026 às 20:00

Valencia e Barcelona se enfrentam pela última rodada do Campeonato Espanhol neste sábado. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no estádio Mestalla, em Valencia (Espanha).

Onde assistir Valencia x Barcelona ao vivo?

  • Streaming: Disney+ (pago).
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam?

O Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol pela 29ª vez após a vitória contra o Real Madrid, no dia último dia 10 de maio. Desde então, perdeu para o Alavés por 1 a 0 e venceu o Real Betis por 3 a 1.

Já o Valencia, que está na nona colocação, ainda luta por uma vaga na Liga Conferência da próxima temporada. Para isso, precisa vencer o Barça e torcer por tropeços de Rayo Vallecano e Getafe.

Prováveis escalações

⚪⚫ Valência: Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Núñez, Tárrega e Vázquez; Ugrinić e Guido Rodriguez; Diego López, Javi Guerra e Rioja; Hugo Duro.
Técnico: Carlos Corberán.

🔴🔵 Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin e João Cancelo; Gavi e Bernal; Rashford, Dani Olmo e Raphinha; Ferran Torres.
Técnico: Hansi Flick.

Ficha técnica

Confronto: Valencia x Barcelona
Competição: Campeonato Espanhol - 38ª rodada
Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Mestalla, em Valencia, Espanha

Onde assistir ao restante da última rodada?

  • Real Madrid x Athletic Bilbao, às 16h (de Brasília) - Disney+
  • Villarreal x Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília) - Disney+
  • Real Betis x Levante, às 16h (de Brasília) - Disney+ 
  • Alavés x Rayo Vallecano, às 16h (de Brasília) - Disney+
  • Celta de Vigo x Sevilla, às 16h (de Brasília) - Disney+
  • Espanyol x Real Sociedad, às 16h (de Brasília) - Disney+
  • Getafe x Osasuna, às 16h (de Brasília) - Disney+
  • Girona x Elche, às 16h (de Brasília) - Disney+
  • Mallorca x Oviedo, às 16h (de Brasília) - Disney+

