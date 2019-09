Brasil busca 300ª medalha no fechamento do Parapan de Lima

O Brasil já garantiu a sua melhor participação na história dos Jogos Parapan-Americanos. Agora, a meta é alcançar a 300ª medalha na edição deste ano, realizada em Lima, no Peru. A equipe verde-amarela terminou o sábado com 299 medalhas.

O time brasileiro é o líder disparado do quadro geral do Parapan, com 120 ouros, 97 pratas e 82 bronzes. Os Estados Unidos seguem na segunda colocação: 57 ouros, 59 pratas e 63 bronzes (total de 179).

O México ocupa o terceiro lugar, com 55 ouros, 58 pratas e 45 bronzes (158 no total). Por fim, a Colômbia soma 43 ouros, 32 pratas e 50 bronzes (125) e figura na quarta posição do quadro em Lima.

Neste domingo, estão previstas as últimas provas e o encerramento dos Jogos Parapan-Americanos de Lima.