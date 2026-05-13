Salário de Messi supera folha salarial de quase todos times da MLS

A MLS divulgou na última terça-feira um relatório com os salários de todos os jogadores que atuam na liga norte-americana. Entre as 30 equipes, apenas uma possui uma folha salarial superior ao valor pago a Lionel Messi.

Com vencimentos anuais de 28,3 milhões de dólares (cerca de R$ 139 milhões), Messi recebe quase o triplo em comparação ao segundo colocado do ranking, Heung-min Son. O Los Angeles FC, com um investimento de 33 milhões de dólares (aproximadamente R$ 162,5 milhões) em seu elenco, é o único clube da MLS que gasta mais com o time do que o Inter Miami desembolsa para remunerar o camisa 10.

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A lista chama atenção pela concentração de investimentos em poucos clubes. O Inter Miami lidera com folga a maior folha salarial da liga, seguido por Los Angeles FC e Atlanta United. Equipes como LA Galaxy e Vancouver Whitecaps também figuram entre as que mais gastam, evidenciando a desigualdade financeira dentro da MLS.

Maiores salários da MLS

Messi, do Inter Miami: 28,3 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 139 milhões) Son do Los Angeles FC: 11,2 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 55,18 milhões) De Paul, do Inter Miami: 9,7 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 47,7 milhões) Lozano, do San Diego: 9,3 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 45,8 milhões) Almirón, do Atlanta United: 7,9 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 38,9 milhões)

Maiores folhas salariais da MLS