Salário de Messi supera folha salarial de quase todos times da MLS

A MLS divulgou na última terça-feira um relatório com os salários de todos os jogadores que atuam na liga norte-americana. Entre as 30 equipes, apenas uma possui uma folha salarial superior ao valor pago a Lionel Messi.
Com vencimentos anuais de 28,3 milhões de dólares (cerca de R$ 139 milhões), Messi recebe quase o triplo em comparação ao segundo colocado do ranking, Heung-min Son. O Los Angeles FC, com um investimento de 33 milhões de dólares (aproximadamente R$ 162,5 milhões) em seu elenco, é o único clube da MLS que gasta mais com o time do que o Inter Miami desembolsa para remunerar o camisa 10.
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A lista chama atenção pela concentração de investimentos em poucos clubes. O Inter Miami lidera com folga a maior folha salarial da liga, seguido por Los Angeles FC e Atlanta United. Equipes como LA Galaxy e Vancouver Whitecaps também figuram entre as que mais gastam, evidenciando a desigualdade financeira dentro da MLS.
Maiores salários da MLS
- Messi, do Inter Miami: 28,3 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 139 milhões)
- Son do Los Angeles FC: 11,2 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 55,18 milhões)
- De Paul, do Inter Miami: 9,7 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 47,7 milhões)
- Lozano, do San Diego: 9,3 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 45,8 milhões)
- Almirón, do Atlanta United: 7,9 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 38,9 milhões)
Maiores folhas salariais da MLS
- Inter Miami - 55 milhões de dólares (cerca de R$ 270,7 milhões)
- Los Angeles FC - 33 milhões de dólares (cerca de R$ 162,5 milhões)
- Atlanta United - 28 milhões de dólares (cerca de R$ 137,9 milhões)
- Los Angeles Galaxy - 26 milhões de dólares (cerca de R$ 128 milhões)
- Vancouver Whitecaps - 25 milhões de dólares (cerca de R$ 123,1 milhões)