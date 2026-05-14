Messi marca três, e Inter Miami vence Cincinnati em jogo de oito gols na MLS

O Inter Miami venceu o Cincinnati por 5 a 3, no TQL Stadium pela 13ª rodada da Major League Soccer (MLS). Messi (3), Mateo Silvetti e Berterame marcaram para os visitantes, enquando Denkey, Pavel Bucha e Evander (ex-Vasco), fizeram para o time da casa.

Situação do confronto

Com o resultado, o Inter Miami ocupa a quarta posição da conferência leste da MLS, com 25 pontos. Já o Cincinnati aparece na 19ª colocação, com 16 pontos.

📝RESUMO DO JOGO

🟠 FC CINCINNATI 3 x 5 INTER MIAMI ⚫

🏆 Competição: Major League Soccer (MLS) | Rodada 13

🏟️ Local: TQL Stadium em Cincinnati, nos Estados Unidos

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Lionel Messi, aos 24' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Denkey, aos 41' do 1ºT (Cincinnati)

⚽ Pavel Bucha, aos 4' do 2ºT (Cincinnati)

⚽ Lionel Messi, aos 10' do 2ºT (Inter Miami)

⚽ Evander, aos 29' do 2ºT (Cincinnati)

⚽ Mateo Silvetti, aos 34' do 2ºT (Inter Miami)

⚽ Germán Berterame, aos 39' do 2ºT (Inter Miami)

⚽ Lionel Messi, aos 44' do 2ºT (Inter Miami)

Como foi o jogo?

Aos 24 minutos, Miazga tentou afastar a bola da área, chutou em cima de Messi e a bola morreu no fundo das redes após bater no argentino. Aos 41, Denkey, de pênalti, empatou para os donos da casa. No segundo tempo, aos quatro minutos, Ramírez recebeu pela esquerda e cruzou para Bucha, que estava na pequena área, completar para virar a partida.

Seis minutos depois, De Paul fez boa jogada pela direita e cruzou na marca do pênalti para Messi, de primeira, empatar o jogo. Aos 29, Evander recebeu de Denkey na entrada da área e soltou uma bomba, sem chances para St. Clair. Aos 34, Lionel carregou pelo meio e abriu na esquerda para Silvetti, que cortou para o meio e chutou rasteiro, empatando mais uma vez a partida.

Cinco minutos depois do empate, Messi cobrou falta na área e o goleiro Celentano tentou agarrar, mas deu rebote. Na sobra, Berterame completou para o fundo das redes. Aos 44, Salvetti cruzou na área e Messi, de carrinho, anotou seu terceiro no jogo, e o gol de número 910 na carreira.

Próximos jogos

Cincinnati

San Diego FC x Cincinnati | 14ª rodada da MLS

| 14ª rodada da MLS Data e hora: 16/5 (sábado), às 22h30 (de Brasília)

Local: Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA)

Inter Miami

Inter Miami x Portland Timbers | 14ª rodada da MLS

| 14ª rodada da MLS Data e hora: 17/5 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Nu Stadium, em Miami (EUA)

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