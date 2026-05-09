Messi alcança marca histórica na MLS após gol em vitória do Inter Miami

Lionel Messi alcançou mais uma marca histórica na carreira neste sábado. O camisa 10 marcou um dos gols da vitória do Inter Miami por 4 a 2 sobre o Toronto FC, pela 12ª rodada da Major League Soccer (MLS), e se tornou o jogador mais rápido a alcançar 100 participações em gols na história da liga norte-americana.

One of one. 🐐 pic.twitter.com/GF7Y8P9o8t — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

Mais um recorde

O argentino atingiu a marca em apenas 64 partidas de temporada regular da MLS. No período, Messi soma 59 gols e 41 assistências, superando o antigo recorde do italiano Sebastian Giovinco, que precisou de 95 jogos para alcançar o mesmo número.

Além de Giovinco, o ranking histórico também conta com nomes como Robbie Keane, Carlos Vela e Josef Martínez entre os jogadores que chegaram mais rapidamente à marca de 100 contribuições em gols na competição.

Diferente

Messi alcançou o feito com ampla vantagem em relação aos demais atletas da lista. Enquanto o argentino precisou de 64 jogos, Keane atingiu a marca em 96 partidas, Vela em 98 e Martínez em 105.

Desde sua chegada ao Inter Miami, em 2023, o camisa 10 acumula 101 jogos, 87 gols e 47 assistências com a camisa da equipe. Além disso, Lionel conquistou um título da MLS, da Leagues Cup e foi eleito o melhor jogador da liga em duas ocasiões.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp