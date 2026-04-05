Messi e Suárez marcam, mas Inter Miami só empata na estreia de novo estádio

Neste sábado, o Inter Miami inaugurou o Nu Stadium, novo estádio da equipe, substituindo o Chase Stadium. No entanto, não foi uma boa estreia. A equipe de Beckham recebeu o Austin e empatou em 2 a 2, pela sexta rodada da MLS. Messi e Suárez marcaram para os mandantes, enquanto o brasileiro Guilherme Biro e Jayden Nelson fizeram os gols dos visitantes.

Situação da tabela

A tabela não muda com o resultado. O Inter Miami segue em quarto lugar na Conferência Leste, com 11 pontos. O Austin, por sua vez, é o décimo colocado do Oeste, com seis.

📋 Resumo do jogo

INTER MIAMI 2 x 2 AUSTIN

Competição: MLS (6ª rodada)

Local: Nu Stadium, em Miami (EUA)

Data: 4 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 21h (de Brasília)

Gols:

⚽ Guilherme Biro, aos 6' do 1ºT (Austin)

Guilherme Biro, aos 6' do 1ºT (Austin) ⚽ Lionel Messi, aos 10' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Jayden Nelson, aos 8' do 2ºT (Austin)

⚽ Luis Suárez, aos 37' do 2ºT (Inter Miami).

Como foi o jogo?

Aos seis minutos, Guilherme Biro marcou o primeiro gol da história do Nu Stadium. Após escanteio cobrado pelo ex-palmeirense Facundo Torres, o brasileiro marcou de cabeça. Quatro minutos depois, porém, Messi empatou o jogo. Após jogada individual do craque, ele passou para Fray, que cruzou para o argentino balançar as redes, de cabeça.

No segundo tempo, o Austin passou a frente no marcador. Após Messi perder a bola, os visitantes foram para cima e Nelson aproveitou lançamento de Uzuni, bateu na saída do goleiro e balançou as redes. O Inter Miami só foi empatar aos 37: após escanteio cobrado por Messi, Berterame desviou na segunda trave e Suárez, livre de marcação, deixou tudo igual.

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