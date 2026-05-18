Messi decide, Inter Miami vence e assume a liderança do leste da MLS

O Inter Miami venceu o Portland Timbers por 2 a 0, no Nu Stadium, em Miami, pela 14ª rodada da Major League Soccer (MLS). Messi e Berterame marcaram os gols da partida.

Situação do confronto

Com o resultado, o Inter Miami assumiu a liderança da conferência leste da MLS, com 28 pontos. Já o Portland aparece na 12ª colocação do Oeste, com 14 pontos.

📝RESUMO DO JOGO

⚫INTER MIAMI 2 X 0 PORTLAND TIMBERS🟢

🏆 Competição: Major League Soccer (MLS) | Rodada 14

🏟️ Local: Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Lionel Messi, aos 31' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Germán Berterame, aos 42' do 1ºT (Inter Miami)

Como foi o jogo?

O Inter Miami abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Suárez foi acionado pela esquerda e encontrou na área Telasco Segovia, que ajeitou de calcanhar para Messi bater cruzado. O segundo gol veio aos 42, quando Messi tabelou com Suárez, passou por três defensores e ajeitou para Berterame finalizar de primeira.

Próximos jogos

Inter Miami

Inter Miami x Philadelphia | 15ª rodada da MLS

| 15ª rodada da MLS Data e hora: 24/5 (domingo), às 20h (de Brasília)

Local: Nu Stadium, em Miami (EUA)

Portland Timbers

San Diego FC x Cincinnati | 15ª rodada da MLS

| 15ª rodada da MLS Data e hora: 23/5 (sábado), às 22h30 (de Brasília)

Local: Providence Park, em Portland (EUA)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no Whats