Messi decide, Inter Miami vence e assume a liderança do leste da MLS

O Inter Miami venceu o Portland Timbers por 2 a 0, no Nu Stadium, em Miami, pela 14ª rodada da Major League Soccer (MLS). Messi e Berterame marcaram os gols da partida.
31’ | GOAAAAL MESSIIII 👊#MIAvPOR [1-0] pic.twitter.com/Z9pQj3nWwZ
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026
Situação do confronto
Com o resultado, o Inter Miami assumiu a liderança da conferência leste da MLS, com 28 pontos. Já o Portland aparece na 12ª colocação do Oeste, com 14 pontos.
📝RESUMO DO JOGO
⚫INTER MIAMI 2 X 0 PORTLAND TIMBERS🟢
🏆 Competição: Major League Soccer (MLS) | Rodada 14
🏟️ Local: Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Lionel Messi, aos 31' do 1ºT (Inter Miami)
- ⚽ Germán Berterame, aos 42' do 1ºT (Inter Miami)
Como foi o jogo?
O Inter Miami abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Suárez foi acionado pela esquerda e encontrou na área Telasco Segovia, que ajeitou de calcanhar para Messi bater cruzado. O segundo gol veio aos 42, quando Messi tabelou com Suárez, passou por três defensores e ajeitou para Berterame finalizar de primeira.
Próximos jogos
Inter Miami
- Inter Miami x Philadelphia | 15ª rodada da MLS
- Data e hora: 24/5 (domingo), às 20h (de Brasília)
- Local: Nu Stadium, em Miami (EUA)
Portland Timbers
- San Diego FC x Cincinnati | 15ª rodada da MLS
- Data e hora: 23/5 (sábado), às 22h30 (de Brasília)
- Local: Providence Park, em Portland (EUA)
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